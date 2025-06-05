Мерц подарил Трампу копию свидетельства о рождении деда президента США

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц вручил в качестве подарка американскому президенту Дональду Трампу факсимиле свидетельства о рождении деда действующего главы Белого дома Фредерика Трампа, следует из трансляции встречи политиков в Овальном кабинете на телеканале NTV.
Мерц предложил Трампу активизировать сотрудничество между государствами, у которых «так много общего в истории».
«Мы многим обязаны американцам. Этого мы никогда не забудем», — сказал глава немецкого кабмина.
Отметил, что немецкие корни Трампа являются «очень хорошей основой для тесного сотрудничества».
В соцсети Мерц рассказал, что подаренный Трампу документ оформлялся в Министерстве иностранных дел Германии.
Согласно данным открытых источников, бабушка и дедушка Трампа эмигрировали в США из коммуны Кальштадт в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии.
Ранее Трамп на встрече Мерцем в Овальном кабинете, отвечая на вопрос об Украине, заявил, что поддерживает Киев, но стремится к завершению конфликта.
Отметим, журналисты New York Times предположили, что канцлер ФРГ на встрече с президентом США попытается перетянуть Трампа на сторону Евросоюза и Украины.