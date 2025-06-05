Трамп назвал Маска сумасшедшим

«Илон был “на исходе”, я попросил его уйти, я отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электромобили, которые больше никому не были нужны (он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошел с ума!» — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Публичный конфликт Илона Маска и Дональда Трампа начался сразу после того, как миллиардер ушел с должности главы DOGE в администрации президента. 1 июня Трамп объявил, что отзывает кандидатуру соратника Маска и спонсора его проектов в SpaceX Джареда Айзекмана на пост главы NASA.
4 июня Илон Маск назвал проект бюджета США «отвратительной мерзостью» и призвал полностью его переделать. Дональд Трамп уже подписал документ. Президент США в ответ заявил, что разочарован в миллиардере, поскольку он «знал все внутренние детали проекта». По его словам, экс-глава DOGE раздражен из-за того, что администрация отменила субсидирование автомобильной отрасли.