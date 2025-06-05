Трамп назвал Маска сумасшедшим

«Илон был “на исходе”, я попросил его уйти, я отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электромобили, которые больше никому не были нужны (он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошел с ума!» — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.