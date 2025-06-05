В Госдепе раскрыли мотивацию Трампа в вопросе Украины

В Госдепе США заявили, что стремление добиться деэскалации конфликта на Украине и мира является мотивацией президента Дональда Трампа в вопросе украинского урегулирования. Об этом заместитель официального представителя госдепартамента Томми Пигот высказался на брифинге в четверг, 5 июня.
По его словам, было ясно с самого начала, что Трамп хочет увидеть деэскалацию, прямой диалог и мир.
Ранее Трамп сравнил лидеров России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — с маленькими детьми, которые дерутся в парке.
Глава Белого дома заявил, что им нужно дать какое-то время подраться, а уже потом разнимать.