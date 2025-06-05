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В Госдепе раскрыли мотивацию Трампа в вопросе Украины

В Госдепе США заявили, что стремление добиться деэскалации конфликта на Украине и мира является мотивацией президента Дональда Трампа в вопросе украинского урегулирования.

В Госдепе США заявили, что стремление добиться деэскалации конфликта на Украине и мира является мотивацией президента Дональда Трампа в вопросе украинского урегулирования. Об этом заместитель официального представителя госдепартамента Томми Пигот высказался на брифинге в четверг, 5 июня.

По его словам, было ясно с самого начала, что Трамп хочет увидеть деэскалацию, прямой диалог и мир.

Ранее Трамп сравнил лидеров России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — с маленькими детьми, которые дерутся в парке.

Глава Белого дома заявил, что им нужно дать какое-то время подраться, а уже потом разнимать.