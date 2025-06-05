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Трамп прибил Маска за хамство: бизнесмена могут лишить миллиардов

Трамп предложил сократить субсидии и контракты Маска для экономии миллиардов.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп предложил прекратить предоставлять различные субсидии компаниям американского предпринимателя Илона Маска. По его словам, таким образом удастся сэкономить «миллиарды долларов».

Как известно, накануне между Маском и Трампом разгорелся серьезный конфликт. Сначала стороны обменивались колкостями, а затем бизнесмен перешел на прямые оскорбления. В частности, обвинив политика в неблагодарности. В ответ тот признался в разочаровании экс-соратником.

Однако одних слов Трампу, кажется, показалось мало. Поэтому теперь он «внезапно» нашел способ сэкономить американский бюджет — мол, нужно просто закрутить гайки Маску.

«Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему (Джо — прим.ред.) Байден не сделал этого!» — написал Трамп в Truth Social.

К слову, поводом для грандиозного скандала стал законопроект Трампа. Тот предполагал сокращение расходов американского бюджета. И это не понравилось Маску.

Подробнее о конфликте Дональда Трампа и Илона Маска читайте здесь на KP.RU.