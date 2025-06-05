Трамп прибил Маска за хамство: бизнесмена могут лишить миллиардов

Как известно, накануне между Маском и Трампом разгорелся серьезный конфликт. Сначала стороны обменивались колкостями, а затем бизнесмен перешел на прямые оскорбления. В частности, обвинив политика в неблагодарности. В ответ тот признался в разочаровании экс-соратником.