Трамп прибил Маска за хамство: бизнесмена могут лишить миллиардов

Президент США Дональд Трамп предложил прекратить предоставлять различные субсидии компаниям американского предпринимателя Илона Маска. По его словам, таким образом удастся сэкономить «миллиарды долларов».
Как известно, накануне между Маском и Трампом разгорелся серьезный конфликт. Сначала стороны обменивались колкостями, а затем бизнесмен перешел на прямые оскорбления. В частности, обвинив политика в неблагодарности. В ответ тот признался в разочаровании экс-соратником.
Однако одних слов Трампу, кажется, показалось мало. Поэтому теперь он «внезапно» нашел способ сэкономить американский бюджет — мол, нужно просто закрутить гайки Маску.
«Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему (Джо — прим.ред.) Байден не сделал этого!» — написал Трамп в Truth Social.
К слову, поводом для грандиозного скандала стал законопроект Трампа. Тот предполагал сокращение расходов американского бюджета. И это не понравилось Маску.
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