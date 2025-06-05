«Позвольте напомнить вам, что завтра 6 июня. Это годовщина дня высадки в Нормандии, когда американцы однажды положили конец войне в Европе… В долгосрочной перспективе, господин президент, это было освобождением моей страны от нацистской диктатуры, и мы знаем, чем обязаны вам. Именно поэтому я и говорю, что Америка снова находится в очень сильной позиции, чтобы что-то сделать для прекращения этой войны (на Украине — ред.)», — заявил Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Трампом в Белом доме.
Пресс-конференция транслировалась на сайте Белого дома.
Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них — американские солдаты.
Вклад СССР в победу над гитлеровской Германией составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск, свидетельствуют расчеты, выполненные в Советском Союзе в начале 1945 года под эгидой тогдашнего Народного комиссариата иностранных дел (НКИД). Документ об этом размещен в приложении к брошюре со статьей президента РФ Владимира Путина, написанной к 75-летию Победы. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц.