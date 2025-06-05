Мерц заявил, что именно США освободили Германию от нацизма

«Позвольте напомнить вам, что завтра 6 июня. Это годовщина дня высадки в Нормандии, когда американцы однажды положили конец войне в Европе… В долгосрочной перспективе, господин президент, это было освобождением моей страны от нацистской диктатуры, и мы знаем, чем обязаны вам. Именно поэтому я и говорю, что Америка снова находится в очень сильной позиции, чтобы что-то сделать для прекращения этой войны (на Украине — ред.)», — заявил Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Трампом в Белом доме.