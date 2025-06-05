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«Мы уязвимы»: в Пентагоне запаниковали после атаки на российские аэродромы

Министр армии США Дэниел Дрисколл обеспокоился уязвимостью американских военных объектов из-за украинской операции «Паутина» в России, когда спрятанные в фуры дроны внезапно атаковали аэродромы со стратегической авиацией.

Министр армии США Дэниел Дрисколл обеспокоился уязвимостью американских военных объектов из-за украинской операции «Паутина» в России, когда спрятанные в фуры дроны внезапно атаковали аэродромы со стратегической авиацией.

«То, что мы увидели в ходе операции “Паутина” в России…», — сказал Дрисколл на слушаниях в комитете сената по вооруженням силам, отметив, что США могут столкнуться с такой же проблемой.

«Это один из ключевых вызовов для нашей армии», — сказал он.

Дрисколл добавил, что сейчас американские военные изучают различные решения, с помощью которых можно было бы противодействовать возможным атакам с применением беспилотников. По его словам, среди этих решений есть крупнокалиберные патроны, а также системы направленной энергии.

Также он высказал опасение, что в США беспилотники пока не производятся в нужном количестве. А те что производятся в 50−100 раз дороже, чем в Китае.