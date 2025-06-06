Глава Минстроя РФ проверил строительство объектов в Крыму и Севастополе

«В Крыму Ирек Файзуллин проверил ход строительства детского реабилитационного центра на 300 коек в Евпатории, новых корпусов МДЦ “Артек”. В Республике Крым ведутся масштабные работы по реконструкции набережных и берегоукрепительных сооружений: определен перечень из 49 объектов, на которых запланирован капитальный ремонт», — говорится в сообщении.
В Севастополе глава Минстроя осмотрел знаковые объекты, которые уже введены в эксплуатацию или находятся на этапе строительства. В их числе медицинский кластер с онкобольницей, музейно-храмовый корпус «Новый Херсонес», очистные сооружения «Южные», многофункциональный культурный центр «Бухта Казачья», ледовый дворец, а также проверил ход реконструкции берега Балаклавы.
Вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым Файзуллин дал старт трудовому семестру губернаторских школьных трудовых отрядов и провел совещание по социально-экономическому развитию региона.
Также министр посетил воссоединенные регионы. В Херсонской области делегация Минстроя оценила ход основного этапа строительства филиала арт-кластера «Таврида», капитального ремонта Генической центральной районной больницы и работу на очистных сооружениях Геническа.
В Запорожской области глава Минстроя проинспектировал работы в Мелитопольском государственном университете, в областной больнице и на объектах коммунальной инфраструктуры.
В Донецкой Народной Республике Файзуллин и глава ДНР Денис Пушилин осмотрели жилые дома, школы, детские сады в районах Донецка, которые планируется восстановить. Там же прошла встреча с жителями, на которой были высказаны пожелания по развитию города.
В Международном детском центре «Артек», который в этом году отмечает свое 100-летие, построят два спальных корпуса на тысячу мест и благоустроят набережные лагерей «Кипарисный» и «Солнечный». Кроме того, до конца текущего года будет завершено строительство центра инновационных образовательных технологий на 1200 учащихся с универсальным залом, амфитеатром и мастерскими.