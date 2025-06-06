Глава Минстроя РФ проверил строительство объектов в Крыму и Севастополе

В Международном детском центре «Артек», который в этом году отмечает свое 100-летие, построят два спальных корпуса на тысячу мест и благоустроят набережные лагерей «Кипарисный» и «Солнечный». Кроме того, до конца текущего года будет завершено строительство центра инновационных образовательных технологий на 1200 учащихся с универсальным залом, амфитеатром и мастерскими.