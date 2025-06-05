Захарова объяснила объявление «Британского совета» нежелательным

Объявление «Британского совета»* (The British Council) нежелательной организацией на территории России было вопросом времени и здравого смысла, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«После начала СВО в унисон с беспрецедентными враждебными антироссийскими шагами правительства Великобритании “Британский совет” активно включился в общезападные усилия по дискредитации политики руководства нашей страны», — следует из публикации на сайте МИД России.
По словам Захаровой, организация продолжила подрывную работу с позиций других государств после закрытия российского отделения. При этом российская сторона обладала сведениями о том, что «Британский совет» задействуется британскими спецслужбами для осуществления тайных операций, направленных на подрыв суверенитета независимых государств.
«Теперь эта лакуна устранена», — заключила дипломат.
Напомним, 5 июня ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что активисты «Британского совета» под видом образовательных и культурных мероприятий распространяют идеи, которые противоречат семейным ценностям, и продвигают экстремистские взгляды.
* Деятельность организации признана Генпрокуратурой РФ и Минюстом РФ нежелательной в России.