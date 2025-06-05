По словам Захаровой, организация продолжила подрывную работу с позиций других государств после закрытия российского отделения. При этом российская сторона обладала сведениями о том, что «Британский совет» задействуется британскими спецслужбами для осуществления тайных операций, направленных на подрыв суверенитета независимых государств.