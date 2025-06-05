Гросси: инспекторы МАГАТЭ слышали выстрелы на ЗАЭС

По словам главы агентства, этот инцидент стал четвертым за текущий год, когда МАГАТЭ информировали об атаке дронов на учебный центр ЗАЭС. Он также подчеркнул, что инспекторы зафиксировали не менее пяти взрывов на станции за сегодняшний день. -0-