Гросси: инспекторы МАГАТЭ слышали выстрелы на ЗАЭС

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно слышали звуки выстрелов, которые, «вероятно, были сделаны» по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), атаковавшим учебный центр Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
«Группа МАГАТЭ, базирующаяся на Запорожской атомной электростанции, сегодня неоднократно слышала звуки выстрелов, которые, по-видимому, были сделаны по беспилотникам, предположительно, атаковавшим учебный центр объекта, затем последовали звуки многочисленных взрывов», — приводит слова Гросси пресс-служба МАГАТЭ.
По словам главы агентства, этот инцидент стал четвертым за текущий год, когда МАГАТЭ информировали об атаке дронов на учебный центр ЗАЭС. Он также подчеркнул, что инспекторы зафиксировали не менее пяти взрывов на станции за сегодняшний день. -0-