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ЦАХАЛ призвал жителей нескольких южных районов Бейрута покинуть свои дома

«Жители районов Хадас, Харет-Хрейк и Бурж эль-Баражне, если вы находитесь в зданиях, отмеченных красным на фото, просим вас покинуть их и отойти от них не менее, чем на 300 метров, поскольку рядом с вашими домами находятся военные объекты “Хезболлы”, — написал Эдри на арабском языке в X.

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обратилась к жителям нескольких южных районов Бейрута (Ливан) с требованием немедленно покинуть свои дома. Соответствующее предупреждение опубликовал на своей странице официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри, сообщает ТАСС.

«Жители районов Хадас, Харет-Хрейк и Бурж эль-Баражне, если вы находитесь в зданиях, отмеченных красным на фото, просим вас покинуть их и отойти от них не менее, чем на 300 метров, поскольку рядом с вашими домами находятся военные объекты “Хезболлы”, — написал Эдри на арабском языке в X. Свой пост он сопроводил снимками города, где красным цветом выделены дома, жителям которых было адресовано предупреждение.

Последний раз ЦАХАЛ наносил удары по Бейруту в конце апреля, с тех пор обстрелам подвергались только южные районы Ливана. −0-