ЦАХАЛ призвал жителей нескольких южных районов Бейрута покинуть свои дома

«Жители районов Хадас, Харет-Хрейк и Бурж эль-Баражне, если вы находитесь в зданиях, отмеченных красным на фото, просим вас покинуть их и отойти от них не менее, чем на 300 метров, поскольку рядом с вашими домами находятся военные объекты “Хезболлы”, — написал Эдри на арабском языке в X. Свой пост он сопроводил снимками города, где красным цветом выделены дома, жителям которых было адресовано предупреждение.