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Трамп объявил Маска сумасшедшим и лишил субсидий

Публичная перепалка президента США Дональда Трампа и Илона Маска переросла уже в прямые оскорбления.

Публичная перепалка президента США Дональда Трампа и Илона Маска переросла уже в прямые оскорбления. После того, как Трамп раскритиковал Маска на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, предпринимать обвинил американского лидера в неблагодарности на помощь в победе на выборах. В ответ Трамп фактически назвал Маска сумасшедшим и предложил прекратить ему государственные субсидии.

Трамп написал в своей соцсети Truth, что Маск «износился», поэтому он попросил предпринимателя уйти из администрации и отобрал его мандат на электромобили, который заставлял всех покупать «Теслу», хотя никто эти машины уже не хотел.

«И он просто сушел с ума!», — подчеркнул Трамп.

Также американский президент добавил, что нужно прекратить государственные субсидии и контракты с Илоном, чтобы сэкономить миллиарды и миллиарды долларов в бюджете.

«Такая очевидная ложь. Так грустно», — ответил на это Маск.

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