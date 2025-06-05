Трамп объявил Маска сумасшедшим и лишил субсидий

Публичная перепалка президента США Дональда Трампа и Илона Маска переросла уже в прямые оскорбления. После того, как Трамп раскритиковал Маска на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, предпринимать обвинил американского лидера в неблагодарности на помощь в победе на выборах. В ответ Трамп фактически назвал Маска сумасшедшим и предложил прекратить ему государственные субсидии.