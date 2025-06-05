«Мерц в одной лодке с тифозной вошью. Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Молодец», — указал политик.
По словам Медведева, канцлер во время визита в Овальный кабинет на мгновение почувствовал себя «бандеровской гнидой».
Ранее Мерц на встрече с Трампом в Овальном кабинете, говоря о конфликте на Украине, напомнил о годовщине высадки союзников в Нормандии в 1944 году и роли США в той операции. Американский лидер в ответ заявил, что для Германии высадка союзников в Нормандии стала «неприятным днем».
В ходе Второй мировой войны западные союзники высадились в Нормандии (Франция), открыв тем самым второй фронт в Европе. Событие широко известно как «День Д» (D-Day).