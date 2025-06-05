Медведев назвал слова Трампа о высадке в Нормандии намеком на нацизм Мерца

Ранее Мерц на встрече с Трампом в Овальном кабинете, говоря о конфликте на Украине, напомнил о годовщине высадки союзников в Нормандии в 1944 году и роли США в той операции. Американский лидер в ответ заявил, что для Германии высадка союзников в Нормандии стала «неприятным днем».