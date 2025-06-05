Трамп предложил остановить субсидии компаниям Илона Маска

На фоне разногласий с бизнесменом Илоном Маском американский лидер Дональд Трамп высказал мнение о целесообразности прекращения государственной поддержки и правительственных заказов для его компаний. Он аргументировал свою инициативу значительной экономией бюджетных средств.
По его словам, прекращение контрактов и субсидий — это очевидный способ сберечь колоссальные суммы из бюджета страны.
«Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого!» — поделился Трамп в социальной сети TRUTH Social.
Напомним, конфликт между главой США и Илоном Маском произошел после резкой критики основателя Tesla предложенного президентом масштабного проекта закона о сокращении государственных расходов. Предприниматель назвал его «мерзостью». В ответ Трамп заявил о разочаровании в бывшем соратнике.
Маск, в свою очередь, подчеркнул, что именно его поддержка способствовала избранию Трампа главой Соединенных Штатов и установлению контроля республиканцев над обеими палатами Конгресса.