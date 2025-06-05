Дмитрий Медведев указал на плачевное положение Мерца: в одной лодке с Зеленским

Президент США Дональд Трамп открыто намекнул на склонность канцлера Германии Фридриха Мерца к нацистской идеологии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя встречу политиков в Белом доме.
По его словам, на данный момент Мерц находится в одной лодке с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И действия американского лидера подобное только подтверждают.
«Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Отличная работа!» — написал Медведев на английском языке.
Впрочем, визит Мерца в Белый дом и так обернулся настоящим сюром. Немецкий канцлер стал не более, чем молчаливым гостем на шоу Трампа. Ибо за 45 минут ему задали всего один вопрос.