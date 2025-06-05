ООН не поверила угрозам Трампа ввести санкции против России и Украины

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести санкции против России и Украины, если стороны не смогут договориться по вопросам урегулирования конфликта. По его словам, такие меры могут быть реализованы в случае отсутствия прогресса на переговорах между Москвой и Киевом.