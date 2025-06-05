«Невиданная роскошь»: В ВСУ предложили альтернативу автомобилям

«Понемногу перестаём смеяться даже над осликами на передке. Откровенно говоря, я не знаю, по каким мотивам их используют, может, из-за дефицита, а может, они подходят для определённых задач, но наблюдаю такую тенденцию, что со временем мы не только перестаём смеяться над ноу-хау, но и наоборот — перенимаем», — написал военнослужащий.
По его словам, для ВСУ автомобиль является «невиданной роскошью», а в сложных условиях «в голову приходят только ослы». Они легко передвигаются по холмам и узким тропам, где не справляются внедорожники.
А ранее военкоры рассказали о новой попытке ВСУ проникнуть в Курскую область. Речь идёт об активизации боевых действий со стороны Сумской области, в частности, где наблюдается «ползучее наступление». В районе населённого пункта Новый Путь идут ожесточённые бои. Российские десантники не дают противнику продвинуться вперёд. Украинские военные подразделения пытаются занять и удержать новые рубежи.