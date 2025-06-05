«Невиданная роскошь»: В ВСУ предложили альтернативу автомобилям

«Понемногу перестаём смеяться даже над осликами на передке. Откровенно говоря, я не знаю, по каким мотивам их используют, может, из-за дефицита, а может, они подходят для определённых задач, но наблюдаю такую тенденцию, что со временем мы не только перестаём смеяться над ноу-хау, но и наоборот — перенимаем», — написал военнослужащий.