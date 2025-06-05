Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не самый приятный день?»: Трамп публично унизил Мерца

Президент США Дональд Трамп унизил канцлера Германии Фридриха Мерца на встрече в Белом доме, когда тот упомянул, что 6 июня будет отмечаться 81-я годовщина операции «Оверлорд».

Президент США Дональд Трамп унизил канцлера Германии Фридриха Мерца на встрече в Белом доме, когда тот упомянул, что 6 июня будет отмечаться 81-я годовщина операции «Оверлорд». Речь идет о высадке войск США, Великобритании, Канады и их союзников в Нормандии 6 июня 1944 года против оккупационных сил Германии.

«Это был не самый приятный день для вас?», — задал вопрос Трамп.

Мерц, надо сказать, быстро среагировал и поспешил заверить, что считает эту дату «днем освобождения страны от нацистской диктатуры».

В Германии ежегодно отмечают дату высадки в Нормандии, как важный символ освобождения Европы от фашизма.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в соцсети X, что Трамп не просто так задал такой вопрсу Мерцу, а намекнул на его «нацистские наклонности», так как он находится в одной лодке с Владимиром Зеленским.