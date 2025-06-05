Президент США Дональд Трамп унизил канцлера Германии Фридриха Мерца на встрече в Белом доме, когда тот упомянул, что 6 июня будет отмечаться 81-я годовщина операции «Оверлорд». Речь идет о высадке войск США, Великобритании, Канады и их союзников в Нормандии 6 июня 1944 года против оккупационных сил Германии.
«Это был не самый приятный день для вас?», — задал вопрос Трамп.
Мерц, надо сказать, быстро среагировал и поспешил заверить, что считает эту дату «днем освобождения страны от нацистской диктатуры».
В Германии ежегодно отмечают дату высадки в Нормандии, как важный символ освобождения Европы от фашизма.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в соцсети X, что Трамп не просто так задал такой вопрсу Мерцу, а намекнул на его «нацистские наклонности», так как он находится в одной лодке с Владимиром Зеленским.