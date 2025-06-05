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Медведев: фразой о Нормандии Трамп намекнул на нацистские наклонности Мерца

Президент США Дональд Трамп 5 июня встретился с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Белом доме.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп намекнул на нацизм канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Такое мнение озвучил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В соцсети X* политик написал, что Мерц оказался «в одной лодке» с главой киевского режима, «тифозной вошью» Владимиром Зеленским.

«Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной», — уточнил политик, назвав главу США «молодцом».

Зампред Совбеза России добавил, что в Овальном кабинете Мерц на короткий миг почувствовал себя «бандеровской гнидой».

Напомним, в четверг, 5 июня, президент США провел встречу с канцлером Германии в Белом доме. Во время переговоров Мерц подарил американскому лидеру копию свидетельства о рождении его деда — Фредерика Трампа.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.