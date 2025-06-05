NYT: «украинская» миссия Мерца в США провалилась

Кроме того, президент США уклонился от ответа на вопрос о планах ввести санкции против РФ, однако намекнул, что Украина может подвергнуться наказанию, отмечается в статье. Трамп также сказал, что знает, когда наступит момент для усиления давления, но что пока он не наступил, обратили внимание журналисты.