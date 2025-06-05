NYT: «украинская» миссия Мерца в США провалилась

«Украинская» миссия канцлера Германии Фридриха Мерца в Вашингтоне провалилась, пишет The New York Times.
В статье говорится, что Мерц прибыл на встречу с американским президентом Дональдом Трампом в надежде убедить его принять более активное участие в поддержке Украины, однако глава Белого Дома фактически развел руками. Трамп заявил, что в данный момент США ничего не могут сделать, чтобы остановить российско-украинский конфликт.
Авторы публикации отмечают, что если ранее Трамп неоднократно обещал становить мир в течение суток, то спустя четыре месяца после инаугурации он говорит о конфликте как сторонний наблюдатель.
Кроме того, президент США уклонился от ответа на вопрос о планах ввести санкции против РФ, однако намекнул, что Украина может подвергнуться наказанию, отмечается в статье. Трамп также сказал, что знает, когда наступит момент для усиления давления, но что пока он не наступил, обратили внимание журналисты.
Отметим, Трамп на встрече Мерцем в Овальном кабинете, отвечая на вопрос об Украине, сказал, что поддерживает Киев, но стремится к завершению конфликта. Американский лидер также сообщил, что имеет в своей голове дедлайн переговоров по Украине. Трамп также заявил о готовности ввести санкции против России и Украины, если страны не достигнут соглашения.
Ранее журналисты New York Times предположили, что канцлер ФРГ на встрече с президентом США попытается перетянуть Трампа на сторону Евросоюза и Украины.