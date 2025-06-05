Маск заявил, что Трамп фигурирует в файлах Эпштейна

Президент США Дональд Трамп фигурирует в деле о растлении несовершеннолетних бывшего финансиста Джеффри Эпштейна, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X*.
По словам Маска, именно наличие в делах фамилии Трампа стало причиной, по которой данные долгое время были засекречены.
«Пришло время сбросить действительно большую бомбу: Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, DJT!» — написал Маск.
В марте этого года телеканал CNN сообщал, что сотрудники ФБР США экстренно редактируют тысячи документов и видеоматериалов по делу обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейна перед их публикацией.
Соответствующий приказ отдала глава минюста Пэм Бонди после критики со стороны сторонников президента Дональда Трампа.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.