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Маск заявил, что Трамп фигурирует в файлах Эпштейна

По словам Маска, файлы Эпштейна не были обнародованы из-за находящейся там информации о Трампе.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп фигурирует в деле о растлении несовершеннолетних бывшего финансиста Джеффри Эпштейна, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X*.

По словам Маска, именно наличие в делах фамилии Трампа стало причиной, по которой данные долгое время были засекречены.

«Пришло время сбросить действительно большую бомбу: Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, DJT!» — написал Маск.

В марте этого года телеканал CNN сообщал, что сотрудники ФБР США экстренно редактируют тысячи документов и видеоматериалов по делу обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейна перед их публикацией.

Соответствующий приказ отдала глава минюста Пэм Бонди после критики со стороны сторонников президента Дональда Трампа.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.