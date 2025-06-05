Трамп заявил Мерцу о своем участии в остановке «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем открыто заявил, что он напрямую причастен к остановке «Северного потока-2». С соответствующими словами американский лидер выступил в Белом доме.
Как известно, Трамп и Мерц встретились в четверг, 5 июня. Тогда последний приехал в США с официальным визитом, вскоре оказавшись в Овальном кабинете. Там прошла пресс-конференция для журналистов.
И в ходе нее Трамп затронул тему «Северного потока-2». А затем открыто заявил, мол, именно он остановил работу газопровода.
«Помните, это я прикончил “Северный поток-2”, отправившись в Германию. Если подумать, то мне жаль, но я положил конец “Северному потоку-2”. Этого не сделал никто другой», — сказал Трамп.
Тогда же президент США добавил, что однажды пытался отговорить предыдущего канцлера Германии Ангелу Меркель от покупок газа из России.
В ходе того же мероприятия Трамп сделал и ряд других громких заявлений. Особенно «досталось» его некогда соратнику Илону Маску. После перепалки с бизнесменом президент США предложить урезать ему финансирование. В частности, лишить его компании субсидий.