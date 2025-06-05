Соединенные Штаты в ходе высадки в Нормандии завершили Вторую мировую войну в Европе и освободили Германию от нацизма. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. К слову, важную роль СССР в разгроме нацистской Германии никто из глав так и не вспомнил.