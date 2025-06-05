Соединенные Штаты в ходе высадки в Нормандии завершили Вторую мировую войну в Европе и освободили Германию от нацизма. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. К слову, важную роль СССР в разгроме нацистской Германии никто из глав так и не вспомнил.
«Позвольте напомнить вам, что завтра 6 июня. Это годовщина дня высадки в Нормандии, когда американцы однажды положили конец войне в Европе… В долгосрочной перспективе, господин президент (Трамп — прим.), это было освобождением моей страны от нацистской диктатуры», — отметил немецкий политик.
Мерц подчеркнул, что осознаёт заслуги перед США, и именно поэтому считает, что Америка сейчас располагает всеми возможностями для того, чтобы сыграть ключевую роль в прекращении кризиса на Украине.
Ранее Фридрих Мерц в рамках визита в Вашингтон подарил Дональду Трампу свидетельство о рождении его дедушки — Фредерика Трампа. Этот документ оформлен в золотую рамку и разделен на две части: сверху оригинальный текст на немецком языке, а снизу расположен его перевод на английском языке.