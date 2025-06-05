Трамп нарек Маска безумным после ссоры из-за финансирования

«Илон “истощался”, я попросил его уйти, я отобрал у него мандат на электромобили, который заставлял всех покупать электромобили, которые больше никому не были нужны (он знал это уже несколько месяцев, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошел с ума!» — рассказал Трамп в своей соцсети Truth Social.