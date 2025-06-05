Трамп нарек Маска безумным после ссоры из-за финансирования

Илон Маск сошел с ума после потери должности в администрации Трампа, считает лидер.
Предприниматель Илон Маск сошел с ума после того, как президент США Дональд Трамп якобы отобрал у него мандат на электромобили. Об этом сообщил американский лидер и рассказал, что после этого машины бизнесмена стали никому не нужны.
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«Илон “истощался”, я попросил его уйти, я отобрал у него мандат на электромобили, который заставлял всех покупать электромобили, которые больше никому не были нужны (он знал это уже несколько месяцев, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошел с ума!» — рассказал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Это высказывание стало продолжением словесной перепалки между двумя бывшими друзьями. Предметом ссоры послужила критика Маска, направленная на решения Белого дома, в частности, документа о финансировании. Свое недовольство деятельностью администрации бизнесмен высказал открыто после ухода с поста главы департамента по эффективности правительства США.
В ночь на 6 июня конфликт между ними обострился. Сначала Маск назвал Трампа неблагодарным за помощь в победе на выборах. До этого глава Белого дома выразил недовольство действиями предпринимателя и обвинил его в «саботаже» в социальных сетях.