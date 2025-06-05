«Сила и Украина»: Мерц не смог успокоиться после беседы с Трампом

При этом газета The New York Times оперативно вышла с материалом, в котором назвала провальной миссию Мерца в Вашингтоне. Журналисты отмечают, что глава немецкого правительства планировал убедить Трампа сыграть более активную роль в защите Украины. Однако Мерц получил совершенно другой ответ. Трамп сравнил конфликт России и Украины с дракой двух мальчишек и сказал, что, возможно, нужно дать им немного повоевать, чтобы вмешаться потом. Фактически Трамп развел руки, как бы говоря, что США сейчас ничего не могут сделать, чтобы остановить конфликт.