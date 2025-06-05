«Сила и Украина»: Мерц не смог успокоиться после беседы с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме о том, что хотел бы решить украинский конфликт силой. При этом в американских СМИ визит Мерца к Трампу уже назвали провальным.
«Цель ясна — мы хотим как можно скорее положить конец этой войне», — передает РИА «Новости» заявление Мерца.
Немецкий канцлер добавил, что в ходе встречи с Трампом изложил ему личное убеждение, что это возможно лишь «с помощью силы и готовности Украины, которую мы и дальше хотим и должны поддерживать, к обороне».
При этом газета The New York Times оперативно вышла с материалом, в котором назвала провальной миссию Мерца в Вашингтоне. Журналисты отмечают, что глава немецкого правительства планировал убедить Трампа сыграть более активную роль в защите Украины. Однако Мерц получил совершенно другой ответ. Трамп сравнил конфликт России и Украины с дракой двух мальчишек и сказал, что, возможно, нужно дать им немного повоевать, чтобы вмешаться потом. Фактически Трамп развел руки, как бы говоря, что США сейчас ничего не могут сделать, чтобы остановить конфликт.
Кроме этого Трамп отказался прямо отвечать на вопрос о давлении на России и намекнул, что, возможно, придется оказывать давление на две страны.
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