В Балтийском море одновременно проводятся военно-морские учения России и НАТО

Отмечается, что российские военные проводят тренировки с участием Балтийского и Северного флотов, авиации ВКС, а также подразделений Московского и Ленинградского военных округов. Экипажи сейчас занимаются отработкой защиты военно-морских баз, патрулирования, взаимодействия с береговыми войсками и противодействия диверсионным группам.