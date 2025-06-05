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В Балтийском море одновременно проводятся военно-морские учения России и НАТО

Российские военные отрабатывают защиту военно-морских баз в ходе учений на Балтике.

Источник: Комсомольская правда

В Балтийском море начали проводить одновременно масштабные военные учения России и стран-участников НАТО. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что российские военные проводят тренировки с участием Балтийского и Северного флотов, авиации ВКС, а также подразделений Московского и Ленинградского военных округов. Экипажи сейчас занимаются отработкой защиты военно-морских баз, патрулирования, взаимодействия с береговыми войсками и противодействия диверсионным группам.

В рамках учений выполняются артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отражение атак беспилотных и противолодочных катеров, а также освобождение захваченных судов.

Параллельно с этим НАТО проводит свои учения Baltops 2025 с участием 50 кораблей из США, Британии и ФРГ, уделяя особое внимание морским дронам и защите подводной инфраструктуры.

Сообщается, что ситуацию дополнительно осложнил недавний инцидент в Финском заливе, где эстонские корабли и авиация НАТО попытались вмешаться в действия российского танкера. Однако вмешательство истребителей РФ стабилизировало обстановку.

Ранее в Североатлантическом альянсе выразили обеспокоенность насчет будущих военных учений России и Белоруссии под названием «Запад-2025». Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что блок внимательно наблюдает за этими всеми действиями.