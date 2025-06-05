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Трамп публично уколол Мерца, перебив его на пресс-конференции в Белом доме

Президент США Дональд Трамп поставил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в неловкое положение на пресс-конференции в Овальном кабинете.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп поставил в неловкое положение канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома. Инцидент попал в трансляцию нескольких телеканалов в США.

Президент Соединенных Штатов перебил своего гостя, который говорил о важности операции «Оверлорд» в годы Второй мировой войны. Речь идет о высадке союзных войск в Нормандии, которая на Западе многими трактуется как переломный момент в войне.

«Это был не самый приятный день для вас?» — спросил немецкого канцлера Трамп в присутствии журналистов, создав тем самым ощутимую неловкость.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев похвалил главу США за его высказывание о Нормандии в присутствии Мерца.