Рютте призвал страны НАТО увеличить производство БПЛА: генсека ошарашили результаты России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте удивился изменениям России в области производства боеприпасов, в частности, беспилотных летательных аппаратов. Он признал, что страны альянса явно уступают Москве в этой сфере. Так генсек высказался в беседе с газетой The Guardian.
Марк Рютте обратился к членам НАТО с призывом. По его словам, странам необходимо нарастить производство боеприпасов. Генсек считает, что альянс может столкнуться с некой «угрозой» в течение нескольких лет.
«Изменения России ошеломляют. В условиях конфликта она производит основных боеприпасов за три месяца столько, сколько весь НАТО, чья экономика в 25 раз больше, производит за год», — уточнил Марк Рютте.
Генеральный секретарь альянса, кроме того, выступил на пресс-конференции по итогам встречи глав МО стран НАТО. Он начал увиливать от ответа при вопросе о границах Украины 1991 года, которые якобы должно обеспечить мирное соглашение.