Мерцу задали только один вопрос на совместной пресс-конференции с Трампом

Первый и последний прямой вопрос канцлеру был задан всего за несколько минут до окончания пресс-конференции. Журналист интересовался, согласен ли Мерц с тем, что Трамп сравнил войну в Украине с «дракой двух детей». Мерц уклонился от прямого ответа, заявив, что обе стороны «ищут пути для завершения конфликта» и повторив, что Трамп может оказать давление на Россию.