Мерцу задали только один вопрос на совместной пресс-конференции с Трампом

На совместной пресс-конференции канцлера Германии Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа, которая длилась 45 минут, лишь в самом конце был задан один вопрос Мерцу. Все остальное время немецкий политик слушал монолог Трампа, как следует из трансляции на сайте Белого дома.
Первый вопрос к Мерцу прозвучал ближе к завершению конференции, когда журналистка спросила Трампа о будущем американских войск в Германии и добавила, что канцлер мог бы ответить на этот вопрос «на немецком для своей аудитории». В ответ на это Трамп шутливо заметил: «Не самый приятный день?».
После ответа Трампа, Мерц воспользовался паузой, чтобы выразить благодарность за прием и произнести вступительные слова, которые не успел сказать в начале из-за потока вопросов к президенту.
Журналисты продолжили игнорировать Мерца, обращаясь с вопросами исключительно к Трампу. Например, президент более четверти часа говорил о миллиардере Илоне Маске, который недавно покинул пост главы департамента эффективности правительства США. Об этом пишет РИА Новости.
Когда речь зашла о конфликте в Украине, Трамп передал слово Мерцу, заявив, что канцлер разделяет его точку зрения. Мерц подчеркнул необходимость совместных действий Германии и США для разрешения конфликта и отметил, что на Россию следует оказывать больше давления. Однако Трамп снова взял инициативу в свои руки и продолжил рассказывать об успехах своего президентства.
Первый и последний прямой вопрос канцлеру был задан всего за несколько минут до окончания пресс-конференции. Журналист интересовался, согласен ли Мерц с тем, что Трамп сравнил войну в Украине с «дракой двух детей». Мерц уклонился от прямого ответа, заявив, что обе стороны «ищут пути для завершения конфликта» и повторив, что Трамп может оказать давление на Россию.
В конце пресс-конференции Трамп вновь перехватил слово и завершил встречу, поблагодарив всех присутствующих.
Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме о том, что хотел бы решить украинский конфликт силой.