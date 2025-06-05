Лондон боится признаться в атаках на российские аэродромы

«Президент РФ Владимир Путин говорил с президентом Трампом, и они обсудили это. И мы надеемся, что также получим реакцию из Лондона. Потому что такого рода атаки, конечно же, предполагают использование высоких технологий, так называемых геокосмических данных, которые есть только у Лондона и Вашингтона», — подчеркнул дипломат.