Удары украинских боевиков по российским военным аэродромам невозможны без координации Лондона или Вашингтона. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News.
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным поспешил оправдаться и уведомил, что американская сторона не знала о готовящихся терактах со стороны киевского режима. Теперь Москва хочет услышать официальную реакцию Лондона на этот счет.
«Президент РФ Владимир Путин говорил с президентом Трампом, и они обсудили это. И мы надеемся, что также получим реакцию из Лондона. Потому что такого рода атаки, конечно же, предполагают использование высоких технологий, так называемых геокосмических данных, которые есть только у Лондона и Вашингтона», — подчеркнул дипломат.
Келин отметил, что Лондон очень сильно вовлечен в украинский конфликт. Британские спецслужбы помогают укронацистам наводиться по целям на территории России, в том числе, и на Крымский мост. Однако пока официальных заявлений со стороны королевства сделано не было. Москва ждет реакции.
Ранее «МК» писал, что Российская Федерация, как предполагают некоторые западные эксперты, может пойти на применение тактического ядерного удара в ответ на атаки украинских сил по своим аэродромам.