Как поссорились Дональд Трамп и Илон Маск. Хроника конфликта

В США противостояние между президентом Дональдом Трампом и бывшим главой DOGE миллиардером Илоном Маском вылилось в большую заочную перепалку. Илон Маск в соцсети X заявил, что его бывший начальник фигурирует в файлах финансиста Джеффри Эпштейна, а Дональд Трамп в соцсети Truth Social предложил оставить проекты миллиардера без госфинансирования. «Ъ» собрал хронику конфликта.