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Маск не стал терпеть угрозы Трампа обрубить финансирование и ответил

Американская компания SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon после угроз президента США Дональда Трампа отобрать государственные контракты. Заявления лидера прозвучали в контексте конфликта с бизнесменом. Спор разгорелся в соцсетях в ночь на 6 июня.

Илон Маск ответил на угрозы Трампа аннулировать госконтракты со SpaceX.

Американская компания SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon после угроз президента США Дональда Трампа отобрать государственные контракты. Заявления лидера прозвучали в контексте конфликта с бизнесменом. Спор разгорелся в соцсетях в ночь на 6 июня.

«В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», — рассказал Маск. Его заявление опубликовано в его аккаунте в соцсети X.