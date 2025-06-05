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Маск поддержал идею объявить импичмент Трампу и заменить его Вэнсом

Американский бизнесмен Илон Маск, который недавно работал в администрации президента США Дональда Трампа, выразил поддержку идее об импичменте главы государства.

Американский бизнесмен Илон Маск, который недавно работал в администрации президента США Дональда Трампа, выразил поддержку идее об импичменте главы государства.

«Да», — написал он в социальной сети X, комментируя пост одного из пользователей, который предложил «объявить Трампу импичмент и заменить его [вице-президентом США] Джей Ди Вэнсом».

Кроме того, Маск предсказал, что американская экономика столкнется с «рецессией во второй половине года из-за пошлин, введенных Трампом» на импорт.

Также Маск после ссоры с президентом США заявил, что Дональд Трамп фигурирует в файлах Эпштейна. Бизнесмен написал пост в соцсети.