Маск поддержал идею объявить импичмент Трампу и заменить его Вэнсом

Американский бизнесмен Илон Маск, который недавно работал в администрации президента США Дональда Трампа, выразил поддержку идее об импичменте главы государства.
«Да», — написал он в социальной сети X, комментируя пост одного из пользователей, который предложил «объявить Трампу импичмент и заменить его [вице-президентом США] Джей Ди Вэнсом».
Кроме того, Маск предсказал, что американская экономика столкнется с «рецессией во второй половине года из-за пошлин, введенных Трампом» на импорт.
Также Маск после ссоры с президентом США заявил, что Дональд Трамп фигурирует в файлах Эпштейна. Бизнесмен написал пост в соцсети.