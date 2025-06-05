В ООН после слов Трампа назвали свой способ решения любых конфликтов

Заявление Стефана Дюжаррика последовало вскоре после выступления американского лидера Дональда Трампа, которых допустил «очень жесктий ответ» для обеих сторон конфликта в случая отсутствия дипломатического прогресса. Президент Соединенных Штатов также охарактеризовал кризис на Украине как «драку двух мальчишек», которых ему нужно «разнять».