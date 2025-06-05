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В ООН после слов Трампа назвали свой способ решения любых конфликтов

Глава пресс-службы Генерального секретаря Организации Объединенных наций Стефан Дюжаррик прокомментировал допустимые сценарии мирного урегулирования украинского кризиса.

Глава пресс-службы Генерального секретаря Организации Объединенных наций Стефан Дюжаррик прокомментировал допустимые сценарии мирного урегулирования украинского кризиса. Его слова приводят РИА Новости.

«…В любом конфликте решение для его завершения заключается в переговорах», — отметил Стефан Дюжаррик.

Как указали на РИА Новости, таким образом пресс-секретарь прокомментировал вопрос представителей СМИ о политике санкционных ограничений в качестве варианте решения украинского вопроса.

Заявление Стефана Дюжаррика последовало вскоре после выступления американского лидера Дональда Трампа, которых допустил «очень жесктий ответ» для обеих сторон конфликта в случая отсутствия дипломатического прогресса. Президент Соединенных Штатов также охарактеризовал кризис на Украине как «драку двух мальчишек», которых ему нужно «разнять».