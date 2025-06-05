Названа причина краха несущих конструкций власти Трампа

Разгоревшийся публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском является сильным ударом по имиджу как самого американского лидера, так и всей партии республиканцев. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился российский сенатор Алексей Пушков.
«Трамп “посыпался”: он не сумел удержать свои отношения с Маском, которые были одной из несущих конструкций его власти. Конфликт между ними — сильный удар по имиджу Трампа и по республиканцам в целом», — отметил политик.
Теперь, по словам сенатора, демократы и часть несогласных с Трампом однопартийцев воспользуются этим конфликтом в свою пользу. Они будут стараться максимально нарастить политический капитал.
Пушков назвал Трампа и Маска двумя супергероями в кожаных плащах, которые собирались строить светлое будущее Америки. Но при этом, признал он, партнеры «разругались вдрызг».
Ранее американский лидер и предприниматель обменялись несколькими взаимными обвинениями. Трамп назвал Маска сумасшедшим, а тот в ответ заявил, что без его помощи вернуться в Овальный кабинет Трампу бы не удалось.
«МК» писал, что компания SpaceX начнет вывод из эксплуатации космических кораблей Dragon. Решение было принято после угроз Трампа расторгнуть контракты с его компаниями. Помимо этого Маск сообщил, что имя президента США фигурирует в скандальных списках Эпштейна.