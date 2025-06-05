Маск потребовал импичмента Трампа

В истории США импичменту подвергались три президента: Эндрю Джонсон (1868), Билл Клинтон (1998) и Трамп дважды: в 2017 году из-за угрозы остановить военную помощь Украине и в 2021-м за его роль в беспорядках и штурме Капитолия. Во всех четырех случаях обвинения не получили поддержки двух третей сенаторов, поэтому президенты остались на своей должности.