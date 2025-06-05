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Маск потребовал импичмента Трампа

Маск после заочной перебранки с Трампом согласился, что тот должен быть смещен с должности президента США. Ранее миллиардер отметил, что без его помощи республиканец бы не переизбрался. Трамп заявил, что бизнесмен сошел с ума.

Источник: Reuters

Президента США Дональда Трампа следует подвергнуть процедуре импичмента, его место должен занять вице-президент Джей Ди Вэнс, говорится в публикации в X, с которой согласился миллиардер Илон Маск.

«Президент против Илона. Кто победит? Ставлю на Илона», — написано в публикации.

Конфликт между Маском и Трампом начался из-за недовольства миллиардера кадровыми решениями в NASA и налоговым законопроектом президента, после чего они начали критиковать лично друг друга. Миллиардер заявил, что Трамп не выиграл бы выборы без его помощи, он также фигурирует в «файлах Эпштейна».

Трамп затем назвал миллиардера сумасшедшим и пригрозил лишить госконтрактов, на что Маск ответил прекращением использования корабля Dragon, с помощью которого американская сторона доставляла на МКС экипажи и грузы.

В Конституции США процедура импичмента является единой для президента, членов правительства и федеральных судей. Основанием для импичмента может быть «измена, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки». Последнюю фразу трактуют как преступления против правительства или Конституции, серьезные злоупотребления властью и нарушения общественного доверия.

В истории США импичменту подвергались три президента: Эндрю Джонсон (1868), Билл Клинтон (1998) и Трамп дважды: в 2017 году из-за угрозы остановить военную помощь Украине и в 2021-м за его роль в беспорядках и штурме Капитолия. Во всех четырех случаях обвинения не получили поддержки двух третей сенаторов, поэтому президенты остались на своей должности.