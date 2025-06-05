Украинский президент Владимир Зеленский, по информации портала Alchourouk, приобрел апартаменты в дубайском небоскребе Бурдж-Халифа для своей матери.
Жилье расположено в самом высоком здании мира, а площадь составляет приблизительно 186 квадратных метров.
Как сообщают журналисты, покупка была приурочена ко дню рождения матери главы государства — Риммы Зеленской, которой исполнилось 74 года. Сделка была оформлена 16 сентября, в тот же день, когда она отмечала свой праздник. По сведениям источника, стоимость подарка составила около 3,2 миллиона долларов.
Ранее сообщалось, как Владимир Зеленский и его команда, несмотря на организованную республиканцами интенсивную подготовку к встрече с Дональдом Трампом и прохождение курса «Трамп для чайников», не смогли достичь успеха в переговорах с американским президентом.