Alchourouk: Зеленский купил для матери квартиру в Дубае

Как сообщают журналисты, покупка была приурочена ко дню рождения матери главы государства — Риммы Зеленской, которой исполнилось 74 года. Сделка была оформлена 16 сентября, в тот же день, когда она отмечала свой праздник. По сведениям источника, стоимость подарка составила около 3,2 миллиона долларов.