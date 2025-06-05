Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам «Хезболла» в пригороде Бейрута

Согласно заявлению пресс-службы, целью ударов являются объекты 127-го военно-воздушного подразделения вооруженного крыла «Хезболла» в Дахии — южном предместье ливанской столицы.

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские военные начали наносить удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает ТАСС.

Согласно заявлению пресс-службы, целью ударов являются объекты 127-го военно-воздушного подразделения вооруженного крыла «Хезболла» в Дахии — южном предместье ливанской столицы.

По информации телеканала Al Jazeera, армия обороны Израиля нанесла по меньшей мере 17 ударов по южной окраине Бейрута.

По его сведениям, расположенные на юге ливанской столицы районы подверглись обстрелу израильских истребителей и беспилотников. −0-