Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам «Хезболла» в пригороде Бейрута

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские военные начали наносить удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает ТАСС.
Согласно заявлению пресс-службы, целью ударов являются объекты 127-го военно-воздушного подразделения вооруженного крыла «Хезболла» в Дахии — южном предместье ливанской столицы.
По информации телеканала Al Jazeera, армия обороны Израиля нанесла по меньшей мере 17 ударов по южной окраине Бейрута.
По его сведениям, расположенные на юге ливанской столицы районы подверглись обстрелу израильских истребителей и беспилотников. −0-