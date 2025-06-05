ООН: более чем 90% семей в Газе не имеют средств для закупки продуктов питания

«Мясо, молочные продукты, овощи и фрукты практически отсутствуют в рационе населения, а яйца снова исчезли с рынка», — говорится в пресс-релизе управления. Отмечается, что запасы продовольствия продолжают сокращаться, так как в анклав пропускают лишь небольшие партии грузов. Так, на этой неделе в Газу ежедневно доставляли чуть более 250 тыс. порций еды, в то время как в конце апреля в день раздавали более миллиона порций. Кроме того, половина общественных столовых в палестинском анклаве была вынуждена прекратить работу из-за нехватки продуктов.