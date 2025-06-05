ООН: более чем 90% семей в Газе не имеют средств для закупки продуктов питания

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более чем 90% семей в секторе Газа не имеют средств для закупки даже крайне ограниченного числа продуктов питания, еще предлагаемых на рынке. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, передает ТАСС.
«Мясо, молочные продукты, овощи и фрукты практически отсутствуют в рационе населения, а яйца снова исчезли с рынка», — говорится в пресс-релизе управления. Отмечается, что запасы продовольствия продолжают сокращаться, так как в анклав пропускают лишь небольшие партии грузов. Так, на этой неделе в Газу ежедневно доставляли чуть более 250 тыс. порций еды, в то время как в конце апреля в день раздавали более миллиона порций. Кроме того, половина общественных столовых в палестинском анклаве была вынуждена прекратить работу из-за нехватки продуктов.
По оценкам правительства Газы, для удовлетворения самых необходимых потребностей его жителей в анклав ежедневно должны прибывать около 500 грузовых машин с гуманитарной помощью. 19 мая власти еврейского государства объявили, что разрешат ввоз на территорию Газы базового объема продовольствия для предотвращения угрозы голода в анклаве. 18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах анклава в рамках широкомасштабной наземной операции «Колесницы Гидеона».
По сведениям международной мониторинговой инициативы «Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности», в настоящее время в Газе порядка 1,95 млн палестинцев испытывают нехватку продовольствия, свыше 133 тыс. голодают. В докладе организации говорится, что в связи с расширением Израилем военных операций по всему палестинскому анклаву и неспособностью гуманитарных организаций осуществить доставку помощи населению «риск возникновения голода в секторе Газа не просто возможен, он становится все более вероятным».-0-