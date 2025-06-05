Маск согласился с предложением объявить импичмент Трампу

Спор между бизнесменом и политиком, которые когда-то были товарищами и помогали друг другу, начиная с предвыборной компании Трампа и заканчивая работой Маска на посту главы департамента эффективности правительства США, разгорелся в соцсетях ночью 6 июня. Первоначально Трамп президент Штатов обвинил Маска в «саботаже» после шквала критики в адрес бюджетного проекта Белого дома. Бизнесмен заявлял, что действия администрации США недальновидны и тратят деньги впустую.