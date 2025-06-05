В ООН дали комментарий о действенности антироссийских санкций: реакция на угрозы Трампа

Пресс-секретарь генсека уточнил, что Организация отдает предпочтение дипломатическому урегулированию конфликта. По его словам, ООН выступает за переговоры, а не санкционное давление на стороны. Представитель генсека не согласился с тем, что ограничительные меры — «хороший способ» угрозы.