В ООН дали комментарий о действенности антироссийских санкций: реакция на угрозы Трампа

Представители ООН осведомлены об угрозах, посланных американским лидером Дональдом Трампом к Москве и Киеву. Соединенные Штаты пообещали усилить санкционное давление на стороны конфликта, если Вашингтон не увидит прогресса в урегулировании. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик указал на неэффективность угроз США, сказал он журналистам.
Пресс-секретарь генсека уточнил, что Организация отдает предпочтение дипломатическому урегулированию конфликта. По его словам, ООН выступает за переговоры, а не санкционное давление на стороны. Представитель генсека не согласился с тем, что ограничительные меры — «хороший способ» угрозы.
«Честно говоря, в любом конфликте решение для его завершения заключается в переговорах», — сказал Стефан Дюжаррик.
За прошедшие сутки несколько американских представителей высказались о разработке нового проекта об антироссийских санкциях. По данным спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога, он готов к принятию.