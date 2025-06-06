В Индии из-за наводнений погибли не менее 30 человек

Паводковые воды затопили дома и улицы в Манипуре. В штате Ассам после схождения оползня погибли 8 местных жителей. В соседнем районе сообщили о 9 смертельных случаях. Закрыты школы и колледжи, в нескольких регионах отключено электричество.