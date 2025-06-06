Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Индии из-за наводнений погибли не менее 30 человек

Паводковые воды затопили дома и улицы в Манипуре. В штате Ассам после схождения оползня погибли 8 местных жителей. В соседнем районе сообщили о 9 смертельных случаях. Закрыты школы и колледжи, в нескольких регионах отключено электричество.

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В северо-восточных штатах Индии сильнейшие муссонные дожди вызвали наводнения и оползни. По меньшей мере 30 человек погибли. Об этом сообщает «МИР 24».

Паводковые воды затопили дома и улицы в Манипуре. В штате Ассам после схождения оползня погибли 8 местных жителей. В соседнем районе сообщили о 9 смертельных случаях. Закрыты школы и колледжи, в нескольких регионах отключено электричество.

В штате Манипур пострадали более 170 тыс. человек. Более 36 тыс. домов были смыты, а оползни перерезали подъездные пути и линии связи. Индийская армия проводит спасательные операции.

Дожди в регионе продолжаются. Метеорологическое агентство Индии объявило красный уровень тревоги. -0-