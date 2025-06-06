Экс-премьер Молдавии призвал оппозицию скоординироваться

КИШИНЕВ, 5 июн — РИА Новости. Бывший молдавский премьер-министр, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев считает, что только солидарность и скоординированные действия оппозиции смогут обеспечить честные выборы в республике.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
«Только солидарность и скоординированные действия оппозиции смогут обеспечить честные выборы и сохранить демократию в Молдове», — написал Тарлев в своем Telegram-канале.
По его мнению, оппозиция в первую очередь должна объединить усилия по обеспечению прозрачности голосования, в том числе и на участках за рубежом. Тарлев считает, что оппозиционные силы также должны принять совместное заявление о недопустимости внешнего вмешательства в избирательную кампанию в Молдавии и максимально мобилизовать граждан, призвав их активно участвовать в выборах, чтобы поддержать оппозицию.
«Очевидно, что эти меры должны предлагаться и реализовываться единым оппозиционным блоком», — подчеркнул политик.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.