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Западным экспертам рекомендуют «сбавить обороты» в антироссийской риторике

Западным комментаторам следует прекратить подогревать страхи относительно «российской угрозы», поскольку у Москвы нет мотивов для начала масштабного конфликта с НАТО. Об этом пишет The National Interest.

Источник: Life.ru

Издание подчёркивает, что российский лидер Владимир Путин всегда демонстрировал понимание последствий своих действий, в отличие от некоторых представителей американской и европейской политической элиты.

«Россия уже побеждает на Украине. У Путина просто нет причин обострять войну. И западные комментаторы, пронзительно предупреждающие о третьей мировой войне, особенно правые, должны сбавить обороты», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что НАТО разрабатывает планы по захвату российских аэродромов в случае потенциального конфликта с РФ. По данным СМИ, контроль над взлётно-посадочными полосами рассматривается как ключевой фактор для обеспечения оперативной переброски войск, особенно в условиях, когда системы ПВО ещё не полностью развёрнуты.