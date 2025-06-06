Западным экспертам рекомендуют «сбавить обороты» в антироссийской риторике

Ранее сообщалось, что НАТО разрабатывает планы по захвату российских аэродромов в случае потенциального конфликта с РФ. По данным СМИ, контроль над взлётно-посадочными полосами рассматривается как ключевой фактор для обеспечения оперативной переброски войск, особенно в условиях, когда системы ПВО ещё не полностью развёрнуты.