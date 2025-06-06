Новости СВО. Армия России наступает в Сумской области, бунт мобилизованных в Киеве, у Украины кончились деньги на армию, 6 июня

При этом экономисты говорят, что доходы Украины в первом квартале 2025 года превысили прогнозы, а значит, деньги есть. Возможно, что есть они только на бумаге. И сразу же возникает вопрос к украинскому правительству. Вероятно, бюджет поменяют и военные расходы увеличат, но если где-то добавят, то, значит, где-то убавят, и, скорее всего, режим Зеленского в очередной раз отберёт деньги у пенсионеров, бюджетников и так далее.