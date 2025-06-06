Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова в ироничной форме прокомментировала новую стратегию руководства Молдавии по развитию энергетического сектора своей страны. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.
«…Переводим с румынского на молдавский и получаем: чтобы разворовать и загнать страну в энергетическую кабалу», — обратила внимание Мария Захарова.
Свой оригинальный комментарий дипломат дала после появления в СМИ сообщений о планируемом властями Республики Молдова займе на сумму в 400 миллионов евро для отключения страны от системы газораспределительного предприятия, созданного совместно с российскими поставщиками.
Это уже не первый раз, когда Марии Захаровой приходилось давать оценку недружественным по отношению к России действиям с начала июня. Ранее дипломат подвергла резкой критике немецкого функционера Анналену Бербок, которая была избрана в качестве нового председателя Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций — в прошлом чиновник была известна своей антироссийской риторикой.