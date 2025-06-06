Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Загнать в кабалу»: Захарова высмеяла покупку газа в кредит властями Молдавии

Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова в ироничной форме прокомментировала новую стратегию руководства Молдавии по развитию энергетического сектора своей страны.

Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова в ироничной форме прокомментировала новую стратегию руководства Молдавии по развитию энергетического сектора своей страны. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.

«…Переводим с румынского на молдавский и получаем: чтобы разворовать и загнать страну в энергетическую кабалу», — обратила внимание Мария Захарова.

Свой оригинальный комментарий дипломат дала после появления в СМИ сообщений о планируемом властями Республики Молдова займе на сумму в 400 миллионов евро для отключения страны от системы газораспределительного предприятия, созданного совместно с российскими поставщиками.

Это уже не первый раз, когда Марии Захаровой приходилось давать оценку недружественным по отношению к России действиям с начала июня. Ранее дипломат подвергла резкой критике немецкого функционера Анналену Бербок, которая была избрана в качестве нового председателя Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций — в прошлом чиновник была известна своей антироссийской риторикой.