«Загнать в кабалу»: Захарова высмеяла покупку газа в кредит властями Молдавии

Это уже не первый раз, когда Марии Захаровой приходилось давать оценку недружественным по отношению к России действиям с начала июня. Ранее дипломат подвергла резкой критике немецкого функционера Анналену Бербок, которая была избрана в качестве нового председателя Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций — в прошлом чиновник была известна своей антироссийской риторикой.