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В США озвучили новую позицию по атакам ВСУ на аэродромы РФ

В администрации президента США Дональда Трампа стала звучать идея о прекращении помощи киевскому режиму после его террористических ударов по военным аэродромам России.

В администрации президента США Дональда Трампа стала звучать идея о прекращении помощи киевскому режиму после его террористических ударов по военным аэродромам России. Об этом пишет журнал Atlantic со ссылкой на собственные источники, знакомы с ситуацией.

Издание отмечает, что один из советников Белого дома сообщил о требованиях Трампа к Украине, чтобы та шла по пути дипломатического урегулирования, инициированного Россией в Стамбуле. Тот же источник рассказал, что у американского лидера возросло недовольство к главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Автор публикации утверждает, что хозяин Белого дома заявил в кулуарах, что потерял надежду на очную встречу президента России Владимира Путина и Зеленского. До этого он неоднократно отмечал, что именно этот саммит позволил бы завершить конфликт.

Ранее «МК» писал, что глава пресс-службы Генерального секретаря Организации Объединенных наций Стефан Дюжаррик прокомментировал допустимые сценарии мирного урегулирования украинского кризиса. Он подчеркнул, что любой конфликт должен решаться в ходе переговоров.