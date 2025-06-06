В США озвучили новую позицию по атакам ВСУ на аэродромы РФ

Издание отмечает, что один из советников Белого дома сообщил о требованиях Трампа к Украине, чтобы та шла по пути дипломатического урегулирования, инициированного Россией в Стамбуле. Тот же источник рассказал, что у американского лидера возросло недовольство к главе киевского режима Владимиру Зеленскому.