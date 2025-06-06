Маск и Трамп начали войну в соцсетях, попутно угрожая друг другу: онлайн-трансляция

В ответ на критику Трамп заявил, что разочарован бывшим другом и соратником, напомнив, что «сделал много для него». Он также обвинил миллиардера в эгоизме, связав шквал негатива с его стороны с защитой бизнес-интересов Tesla. Трамп заявил, что может отобрать у компаний бывшего партнера контракты. В ответ Илон Маск пригрозил прекратить эксплуатацию космических кораблей Dragon, доставляющих астронавтов на МКС.