Маск и Трамп начали войну в соцсетях, попутно угрожая друг другу: онлайн-трансляция

Трамп угрожал Маску отобрать госконтракты, а бизнесмен заговорил об импичменте президенту.
Американский предприниматель, богатейший человек на Земле и бывший глава департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск и президент США Дональд Трамп устроили перепалку в соцсетях. Конфликт начался после шквала критики со стороны бизнесмена в сторону бюджетного законопроекта главы Белого дома. Он назвал документ «отвратительной мерзостью». Это произошло после того, как законопроект Трампа отменил налоговые льготы для электромобилей Tesla, компании, которая принадлежит Илону Маску.
В ответ на критику Трамп заявил, что разочарован бывшим другом и соратником, напомнив, что «сделал много для него». Он также обвинил миллиардера в эгоизме, связав шквал негатива с его стороны с защитой бизнес-интересов Tesla. Трамп заявил, что может отобрать у компаний бывшего партнера контракты. В ответ Илон Маск пригрозил прекратить эксплуатацию космических кораблей Dragon, доставляющих астронавтов на МКС.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой оперативно сообщает о ходе конфликта между Трампом и Маском. Последний высказал идею, что президенту США пора объявлять импичмент.
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