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Маск и Трамп начали войну в соцсетях, попутно угрожая друг другу: онлайн-трансляция

Американский предприниматель, богатейший человек на Земле и бывший глава департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск и президент США Дональд Трамп устроили перепалку в соцсетях. Конфликт начался после шквала критики со стороны бизнесмена в сторону бюджетного законопроекта главы Белого дома. Он назвал документ «отвратительной мерзостью». Это произошло после того, как законопроект Трампа отменил налоговые льготы для электромобилей Tesla, компании, которая принадлежит Илону Маску.

Трамп угрожал Маску отобрать госконтракты, а бизнесмен заговорил об импичменте президенту.

Американский предприниматель, богатейший человек на Земле и бывший глава департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск и президент США Дональд Трамп устроили перепалку в соцсетях. Конфликт начался после шквала критики со стороны бизнесмена в сторону бюджетного законопроекта главы Белого дома. Он назвал документ «отвратительной мерзостью». Это произошло после того, как законопроект Трампа отменил налоговые льготы для электромобилей Tesla, компании, которая принадлежит Илону Маску.

В ответ на критику Трамп заявил, что разочарован бывшим другом и соратником, напомнив, что «сделал много для него». Он также обвинил миллиардера в эгоизме, связав шквал негатива с его стороны с защитой бизнес-интересов Tesla. Трамп заявил, что может отобрать у компаний бывшего партнера контракты. В ответ Илон Маск пригрозил прекратить эксплуатацию космических кораблей Dragon, доставляющих астронавтов на МКС.

URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой оперативно сообщает о ходе конфликта между Трампом и Маском. Последний высказал идею, что президенту США пора объявлять импичмент.

02:22 Тарифы Трампа вызовут рецессию во второй половине этого года — Маск в соцсети X на фоне конфликта с Трампом.

02:22 Atlantic: Вражда, которая кипела всю неделю, сегодня днем переросла в открытую враждебность.