Госдеп: США ввели санкции против четырех судей МУС

Международный уголовный суд резко отреагировал на действия США, расценив их как попытку подорвать независимость правосудия, действующего по мандату, поддержанному 125 странами. В ответном заявлении суд выразил сожаление по поводу санкций, подчеркнув, что такие меры не способствуют защите гражданских лиц в зонах конфликтов, а, напротив, поощряют безнаказанность.