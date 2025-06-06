Госдеп: США ввели санкции против четырех судей МУС

Соединённые Штаты ввели санкции против четырёх судей Международного уголовного суда (МУС), обвинив организацию в политизированности и превышении полномочий. Об этом говорится в официальном заявлении Госдепартамента США.
По утверждению американской стороны, решение было принято из-за серьёзных опасений относительно деятельности МУС, которая, по их мнению, представляет угрозу из-за утраты институциональной беспристрастности.
В санкционный список попали Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса, работающие в Апелляционном отделении, а также Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения МУС.
Международный уголовный суд резко отреагировал на действия США, расценив их как попытку подорвать независимость правосудия, действующего по мандату, поддержанному 125 странами. В ответном заявлении суд выразил сожаление по поводу санкций, подчеркнув, что такие меры не способствуют защите гражданских лиц в зонах конфликтов, а, напротив, поощряют безнаказанность.
Организация также подтвердила приверженность своим обязанностям и заявила о намерении продолжать работу в соответствии с Римским статутом, руководствуясь принципами справедливости и соблюдения правовых процедур, с целью привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности.
Ранее лидер США Дональд Трамп заявил о готовности ввести санкции против России и Украины, если страны не достигнут соглашения по урегулированию конфликта.