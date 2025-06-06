Изоляция или крах: Что будет с Украиной после признания её террористическим государством

Путин о террористическом режиме Зеленского.
На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин несколько раз повторил, что Украина — фактически уже является террористическим государством.
— И без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а её спонсоры становятся пособниками террористов, — отметил глава государства.
Владимир Путин задался вопросом: а как дальше вести переговоры, если ставка сделана на террор? Чуть позже помощник России Юрий Ушаков объяснил, что правило «не вести переговоры с террористами» не исключает контактов для урегулирования вооружённого конфликта.
— Украина, проигрывающая войну на земле и зажатая в жёсткие рамки на дипломатическом поле, опрокинула стол возможных переговоров Путина и Зеленского, совершив теракты в Брянской и Курской областях. Говорить на высшем уровне нам не с кем, — пишет военный корреспондент Евгений Поддубный.
Признание Украины террористическим государством.
У России есть право самостоятельно принять решение о признании Украины террористическим государством — через решение правительства или парламента. Например, США уже давно наделяют страны таким статусом, без оглядки на ООН или другие международные организации, как Совет Европы, Лига арабских государств.
В Государственной думе заявили о готовности обсудить вопрос наделения Украины новым статусом.
— Украину пора объявить государством-террористом. Режим Зеленского превратил некогда цветущую страну в рассадник террора и насилия, которые, к сожалению, поощряются рядом западных стран, — рассказал РИА «Новости» депутат Михаил Шеремет.
В России сейчас только некоторые украинские высокопоставленные чиновники внесены в список террористов и экстремистов. Например, глава разведки Кирилл Буданов*, руководитель СБУ Василий Малюк*.
Как минимум одна страна на официальном уровне уже называет Украину страной-террористом. Это Мали.
— Украина является спонсором терроризма, это необходимо остановить, — заявил глава МИД африканской страны Абдулайе Диоп на встрече с российским коллегой.
Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов считает, что по факту Украина уже обладает таким статусом и именно поэтому проводится СВО.
— К террористам применяются самые жёсткие меры воздействия, что и делает Россия, мы уничтожаем противника. Одно из правовых последствий признания Киева террористическим государством — это то, что ответственность за поддержку Украины как террористического образования будет ужесточена в соответствии с УК. И для наших партнёров в мире, например стран Глобального Юга, это будет служить объяснением, почему мы не ведём переговоров с Киевом, — пояснил Life.ru Родионов.
Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка поддерживает идею наделить Украину статусом террористического государства. По его словам, эта страна уже давно прибегает к террористическим методам, например убийство Дарьи Дугиной и других.
— Западные партнёры всё время закрывают на это глаза, но с другой стороны, мы видим реакцию Дональда Трампа на слова российского президента об адекватном ответе на своей территории, — подчеркнул эксперт.
По его словам, у Европы до сих пор нет понимания и она будет противиться признанию Украины террористическим государством. Так может быть разрушен культ борца за демократию Зеленского.
— Придание юридического статуса Украине как государства, способствующего терроризму, максимально опрокинет тот имидж, который создавался с 2022 года, — считает Сапрыка.
Эксперт отмечает, что подобный статус может продвигаться среди дружественных России стран. Таким образом Украина может оказаться в изоляции. Статус террористического государства грозит различными санкциями:
экономические (заморозка активов, запрет на торговлю); дипломатические (разрыв отношений, высылка послов); военные (возможность силового вмешательства, как в случае с Ираком в 2003-м);изоляция: ограничение участия в международных организациях;репутационные потери: ухудшение инвестиционного климата, отток капитала.
— Страны, которые будут поддерживать теракты, столкнутся с международным давлением и мировым осуждением, а если ещё и присоединятся США, то ЕС останется один и не сможет влиять на политику Украины, — предполагает директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка.
Какие государства признаны террористическими.
Государственный департамент США считает, что в мире всего четыре страны, которые имеют статус «государство — спонсор терроризма». Среди них Сирия, Куба, Иран и КНДР. Раньше в этом списке были Ирак, Ливия, Южный Йемен и Судан.
— В совокупности четыре основные категории санкций, введённых в соответствии с этими полномочиями, включают ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, определённый контроль за экспортом товаров двойного назначения, а также различные финансовые и другие ограничения, — объясняют в Госдепе.
В ООН предлагают Вашингтону пересмотреть систему признания спонсорами терроризма. Считается, что она противоречит международному праву.
— Само занесение в этот список в одностороннем порядке противоречит основополагающим принципам международного права, включая принцип суверенного равенства государств, запрет на вмешательство во внутренние дела государств и принцип мирного разрешения международных споров, — заявили эксперты организации.
Кто считает Россию террористическим государством.
Несмотря на недовольство ООН, некоторые мелкие западные страны пытаются наделить Россию статусом террористического государства. Среди них Украина, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Нидерланды, Польша и Словакия. В отличие от американского подхода, европейский вариант выглядит скорее пропагандистским и символическим.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.