— К террористам применяются самые жёсткие меры воздействия, что и делает Россия, мы уничтожаем противника. Одно из правовых последствий признания Киева террористическим государством — это то, что ответственность за поддержку Украины как террористического образования будет ужесточена в соответствии с УК. И для наших партнёров в мире, например стран Глобального Юга, это будет служить объяснением, почему мы не ведём переговоров с Киевом, — пояснил Life.ru Родионов.