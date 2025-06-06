Хуситы нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион

«Ракетные войска провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар по аэропорту Лод (имеется в виду Бен-Гурион — прим. БЕЛТА) с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа “Палестина-2”, — сказал Сариа в эфире подконтрольного “Ансар Аллах” телеканала Al Masirah.