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Хуситы нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион

«Ракетные войска провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар по аэропорту Лод (имеется в виду Бен-Гурион — прим. БЕЛТА) с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа “Палестина-2”, — сказал Сариа в эфире подконтрольного “Ансар Аллах” телеканала Al Masirah.

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сторонники хуситов из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты, приостановив работу главного израильского аэропорта. С таким утверждением выступил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа, передает ТАСС.

«Ракетные войска провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар по аэропорту Лод (имеется в виду Бен-Гурион — прим. БЕЛТА) с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа “Палестина-2”, — сказал Сариа в эфире подконтрольного “Ансар Аллах” телеканала Al Masirah.-0-